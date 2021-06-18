Akaryakıt Desteği İçin 9 Milyon 444 Bin TL Ödeme Yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bitkisel üretim yapanlara ve balıkçılara akaryakıt desteği olarak 9 milyon 444 bin 68 TL ödedi.

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18/06/2021

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Akaryakıt Desteği İçin 9 Milyon 444 Bin TL Ödeme Yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bitkisel üretim yapanlara ve balıkçılara akaryakıt desteği olarak 9 milyon 444 bin 68 TL ödedi.

Bakanlık açıklamasına göre, 2019-2020 bitkisel üretim sezonu ve 2020 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla 8 bin 735 üreticiye hak edişlerinin yüzde 70’lik kısmı ödendi.

Üreticilerin kartlarına aktarılan hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecekleri duyuruldu.

18/06/2021 09:08
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TAGS: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, akaryakıt desteği, akaryakıt, haber, kıbrıs
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