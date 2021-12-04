Akaryakıt fiyatları 5 günde 1 düzenlenebilecek

Bakanlar Kurulu'nun onayladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan, “2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğü” ile akaryakıt borsası ve dövizdeki ani yükselme nedeniyle, akaryakıt fiyat ayarlamaları 6 ay boyunca 5 ile 15 gün arasında hesaplanabilecek.

Resmi Gazete’ye göre, Bakanlar Kurulu, Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası’nın 9’uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, “2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğünü onaylayarak, Resmi Gazete’de yayınlanmasına karar verdi.

Onaylanan tüzüğe göre, esas tüzüğün 5’inci maddesi kuralları gereğince yapılacak fiyatlandırma hesaplaması, akaryakıt borsasının ve doların ani yükselmesi nedeniyle oluşan aşırı maliyetlerin kontrol edilebilmesi için 6 ay geçerli olmak üzere 5 iş günü ile 15 iş günü arasında bakanlığın uygun göreceği iş gününde hesaplanarak, yapılacak.

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04/12/2021 12:51