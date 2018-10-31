Akaryakıt Fiyatları Ucuzladı!

Ülkede belki de en fazla tepki çeken zam olarak ifade edilen akaryakıt zammı bu kez yerini akaryakıt indirimine bıraktı.

Hem dövizin düşüşü hem de Brent Petrol fiyatlarındaki aşağıya doğru ivme akaryakıt fiyatlarına indirin olarak yansıdı. Buna göre benzin fiyatları 30 kuruş, Euro Diesel ve Gazyağında ise 15 kuruşluk indirim yapıldı. İŞTE ESKİ VE YENİ FİYATLAR: ESKİ FİYATLAR: Kurşunsuz 98 6.01 TL Kurşunsuz 95 5.81 TL Euro Diesel 5.76 TL Gaz Yağı 5.59 TL YENİ FİYATLAR: Kurşunsuz 98 5.71 TL Kurşunsuz 95 5.51 TL Euro Diesel 5.61 TL Gaz Yağı 5.46 TL