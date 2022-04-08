Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi

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08/04/2022

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Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Brent Petrolün varil fiyatının düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren uygulanacak…

95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 17,98 TL’den 17,44TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.23 TL’den 17,68 TL’ye, Euro dizelin litresi 19,79 TL’den 18,49 TL’ye ve gazyağının litresi ise 18.99 TL’den 18,44 TL’ye düştü.

 

08/04/2022 23:05
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TAGS: Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi
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