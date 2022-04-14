Akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi

Akaryakıt fiyatlarına litre başına 70 kuruş ile 1,29 TL arasında değişen zam yapıldı.

Gece yarısından sonra yürürlüğe girecek zamlı fiyatlara göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18,14 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18,38 TL, Euro dizelin litresi 19,78 TL ve gazyağında ise fiyat değişikliğine gidilmedi.

Yeni fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz 95: 17.44 TL’den 18.14 TL’ye

Kurşunsuz 98: 17.68’den 18.38 TL’ye

Euro dizel: 18.49’dan 19.78 TL’ye

Gazyağı: 18.44 (Değişiklik yapılmadı)

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14/04/2022 21:31