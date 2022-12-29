Son dakika! Akaryakıt fiyatlarında bir geri bir ileri

Akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, 95 oktan benzin 18.57 TL; 98 oktan benzin 18.88 TL; eurodiesel 20.54 TL; gazyağı 20.27 TL’den satılacak.

Karar resmi gazetede yayımlandı....

(30 Aralık 2022)

Kurşunsuz 98 18.88 TL

Kurşunsuz 95 18.57 TL

Euro Diesel 20.54 TL

Gaz Yağı 20.27 TL

(16 Aralık 2022)

ÜRÜN FİYAT

Kurşunsuz 98 18.31 TL

Kurşunsuz 95 18.00 TL

Euro Diesel 19.93 TL

Gaz Yağı 19.85 TL

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29/12/2022 19:54