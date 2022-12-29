Son dakika! Akaryakıt fiyatlarında bir geri bir ileri

ads ads ads ads
29/12/2022

ads
Son dakika! Akaryakıt fiyatlarında bir geri bir ileri

Akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, 95 oktan benzin 18.57 TL; 98 oktan benzin 18.88 TL; eurodiesel 20.54 TL; gazyağı 20.27 TL’den satılacak.

Karar resmi gazetede yayımlandı....

(30 Aralık 2022)

Kurşunsuz 98      18.88 TL

Kurşunsuz 95      18.57 TL

Euro Diesel         20.54 TL

Gaz Yağı              20.27 TL

(16 Aralık 2022)

ÜRÜN                   FİYAT

Kurşunsuz 98      18.31 TL

Kurşunsuz 95      18.00 TL

Euro Diesel         19.93 TL

Gaz Yağı                19.85 TL

29/12/2022 19:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Son dakika! Akaryakıt fiyatlarında bir geri bir ileri
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.