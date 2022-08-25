Akaryakıt ihalesi pazarlık usulü ile yapılacak

10 iş gününde yeniden ihaleye çıkılacak

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25/08/2022

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Akaryakıt ihalesi pazarlık usulü ile yapılacak

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, akaryakıt temin ve taşıma ihalesi  kamu yararı gereği hassasiyetler de dikkate alınarak 10 iş gününde yeniden bu kez pazarlık usulü ile yapılacak.

Akaryakıt temin ve taşıma ihalesinde rekabet koşullarının daha iyi oluşturulması, katılımcı şirketlere mağduriyet yaşatmamak ve yeniden hazırlanmalarına imkan sağlamak adına açık artırma usulü ile Merkezi İhale Komisyonu ihaleye çıkacak.

Elde edilen bilgiye göre, pazarlık usulü ile gerçekleşecek ihalede şirketlerden 2 teklif alınacağı ve en önemlisi ise herkesin birinci  teklifleri  görerek ikinci tekliflerini vereceği öğrenildi.

25/08/2022 11:14
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TAGS: Merkezi İhale Komisyonu, Akaryakıt ihalesi, haber, kıbrıs, ihale, yakıt, kktc,
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