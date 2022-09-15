Akaryakıt ihalesinde ilk teklifler verildi, ihaleye 30 dakika ara verildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun 200 bin tonluk akaryakıt ihalesinde ilk teklifler verildi. İkinci teklifler için ihaleye yarım saat ara verildi. Pazartesi günü yapılması planlanan ancak Rekabet Kurulu’na başvuru olması nedeniyle iptal edilen ihale bugün pazarlık usulü ile yapılıyor.

7 şirket teklif kutusuna teklif attı. Bu şirketler, İçkale, Sidereal Lines, Hayati Özok, Şanlıer Petrol, Gulf Banker Petrol, Sülem ve Girdap Ticaret oldu.

İhaleye katılan şirketlerden, Şanlıer Petrol firma direktörlerinin imza sirküleri olmaması nedeniyle, Hayati Özok gemi kapasitesi nedeniyle ve Girdap Ticaret’in gemi opsiyon belgesi olmaması nedeniyle teklifleri geçersiz sayılarak ikinci teklifi verme şansları ortadan kaldırıldı.

İhalede daha sonra ilk tekliflerin fiyatları açıklandı. İçkale: 58 Dolar, Sidereal Lines: 60.88 Dolar, Gulf Banker Petrol 45.95 Dolar ve Sülem Sistem 49 Dolar teklif verdi.

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15/09/2022 11:15