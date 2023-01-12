Akaryakıt kamyonu yoldan çıkıp dere yatağına düştü
12/01/2023
Esentepe - Tatlısu yolunda bugün meydana gelen kazada akaryakıt kamyonu, yoldan çıkıp dere yatağına düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 14:00 sıralarında meydana geldi.
Cengiz Çakır (E-40), yönetimindeki PM 972 plakalı akaryakıt kamyonu ile Girne istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak dere yatağına düştü.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Soruşturma devam etmektedir.