Akaryakıt krizi yarın çözülüyor…

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02/12/2021

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Akaryakıt krizi yarın çözülüyor…

Ülkede yaşanan akaryakıt krizi son buluyor. Ülkemizin akaryakıt tedarikçisi firmalarından Alpet’in akaryakıt gemisi bu gece adaya ulaşıyor.

Elde edilen bilgilere göre Alpet, gece geç saatlerden itibaren ülkenin dört bir tarafından bulunan istasyonlarına akaryakıt tedarik etmeye başlayacak.

Yarın sabah itibari ile Alpet benzin istasyonlarında akaryakıt olacağı ifade edildi.

Öte yandan akaryakıt gemisinin Akdeniz’de yaşanan sert hava muhalefeti nedeniyle ülkemize ulaşamadığı aktarıldı.

02/12/2021 19:05
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