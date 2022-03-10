Akaryakıt zammı onaylandı, bugün yürürlüğe girecek

Akaryakıtta okkalı zam haberleri dün kamuoyunu çokça meşgul etmiş ancak Resmi Gazete’de yayınlanmamıştı. Bakanlar Kurulu, akaryakıt fiyatlarına ciddi oranda zam getirecek düzenlemeyi bugün onayladı.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre Bakanlar Kurulu’nun onayladığı zam, 95-98 oktan benzinde 4.03 TL Euro Dizel’de ise 6 Tl civarında. Zamlarla beraber akaryakıt fiyatları benzinde 18-19 TL bandına Euro Dizel ise 20-21 TL bandına çıkacak.

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10/03/2022 15:30