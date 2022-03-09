Akaryakıt zammı öncesi istasyonlara akın

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09/03/2022

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Akaryakıt zammı öncesi istasyonlara akın

Akaryakıta okkalı bir zam geleceğine yönelik duyumlar ve haberleri vatandaşların akaryakıt istasyonlarına akın etmesine neden oldu.

Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle dünyadaki petrol fiyatındaki aşırı artışın etkisi KKTC’de de kendini gösterdi. Hükümetin ise bu zamlar karşısında çaresiz kalması vatandaşın tepkilerine neden oluyor

İşte yeni fiyatlar 

95 oktan kurşunsuz benzin 14.73 TL'den 18.66 TL'ye, 98 oktan kurşunsuz benzin 14.97 TL'den 18.91 TL'ye, Euro Dizel 14.62 TL'den 20.94 TL'ye ve gaz yağı ise 14.39 TL'den 19.36 TL'ye yükselecek

Zammın bu gece yarısı devreye gireceği ifade edildi.

09/03/2022 20:57
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TAGS: Akaryakıt zammı öncesi istasyonlara akın
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