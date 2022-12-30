Akaryakıt zammı yürürlükte!

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30/12/2022

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Akaryakıt zammı yürürlükte!

Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Bugün yürürlüğe giren düzenleme ile 95 ve 98 oktan benzine 57 kuruş, eurodiesele 61 kuruş ve gazyağına 42 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatları, 2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlendi ve Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 95 oktan benzin 18.57 TL; 98 oktan benzin 18.88 TL; eurodiesel 20.54 TL; gazyağı 20.27 TL’den satılacak.

16 Aralık’tan beri 95 oktan benzin 18.00 TL; 98 oktan benzin 18.31 TL; eurodiesel 19.93 TL; gazyağı 19.85 TL’den satılmaktaydı.

30/12/2022 09:01
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TAGS: Akaryakıt zammı, yürürlük
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