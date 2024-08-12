Akaryakıta 1 TL İndirim Yapılıyor

Başbakan Ünal Üstel, Ticaret Odası’nı ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, hayatı ucuzlatmak için çalıştıklarını belirterek, akaryakıt fiyatlarında indirim yapacaklarını duyurdu. Üstel, “Yarın akaryakıt ürünlerine 1 TL indirim yapacağız” dedi. Ayrıca Güney Kıbrıs'taki alışveriş trafiğinin Kuzey Kıbrıs’a yönelmesi için çaba sarf ettiklerini ifade eden Üstel, akaryakıttaki bu indirimin, bu hedefe ulaşmada önemli bir adım olacağını vurguladı.

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