Akaryakıta 1 TL İndirim Yapılıyor

ads ads ads ads
12/08/2024

ads
Akaryakıta 1 TL İndirim Yapılıyor

Başbakan Ünal Üstel, Ticaret Odası’nı ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, hayatı ucuzlatmak için çalıştıklarını belirterek, akaryakıt fiyatlarında indirim yapacaklarını duyurdu. Üstel, “Yarın akaryakıt ürünlerine 1 TL indirim yapacağız” dedi. Ayrıca Güney Kıbrıs'taki alışveriş trafiğinin Kuzey Kıbrıs’a yönelmesi için çaba sarf ettiklerini ifade eden Üstel, akaryakıttaki bu indirimin, bu hedefe ulaşmada önemli bir adım olacağını vurguladı.

12/08/2024 16:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ünal üstel, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.