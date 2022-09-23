Akaryakıta indirim

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, bu akşam gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek akaryakıt fiyatlarını açıkladı

ads ads ads ads
23/09/2022

ads
ads
Akaryakıta indirim

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 24 Eylül 2022 Cumartesi günü (bu akşam gece yarısından itibaren) yürürlüğe girecek akaryakıt fiyatlarını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 19.91 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 20.22 TL, Euro Diesel’in 22.68 TL ve gazyağının 22.92 TL olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, “Her seferde belirteceğim, fiyat artışı veya indirimi keyfi değildir, uluslararası piyasalara göre belirlenmektedir” dedi.

23/09/2022 11:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: akaryakıt, indirim
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.