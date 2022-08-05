Akaryakıta indirim geliyor!
05/08/2022
KKTC'de akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan yeni fiyatlara göre benzinin litre fiyatı 20 TL'nin altına düşecek.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Şu anki güncel fiyatlar şöyle:
Kurşunsuz Benzin 95 21.16
Kurşunsuz Benzin 98 21.47
Euro Diesel 23.47
Gazyağı 23.84