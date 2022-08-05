Akaryakıta indirim geliyor!

KKTC'de akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan yeni fiyatlara göre benzinin litre fiyatı 20 TL'nin altına düşecek.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Şu anki güncel fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz Benzin 95 21.16

Kurşunsuz Benzin 98 21.47

Euro Diesel 23.47

Gazyağı 23.84

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05/08/2022 14:34