Akaryakıta indirim geliyor!

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05/08/2022

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Akaryakıta indirim geliyor!

KKTC'de akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan yeni fiyatlara göre benzinin litre fiyatı 20 TL'nin altına düşecek.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Şu anki güncel fiyatlar şöyle:
Kurşunsuz Benzin 95 21.16
Kurşunsuz Benzin 98 21.47
Euro Diesel 23.47
Gazyağı 23.84

 

05/08/2022 14:34
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TAGS: akaryakıt, benzin
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