Akaryakıta okkalı zam!

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06/12/2021

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Akaryakıta okkalı zam!

Akaryakıt fiyatları, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Emirname ile yeniden düzenlendi. Buna göre, 95 oktan benzin 10.37 TL/lt, 98 oktan benzin 10.58 TL/lt, Euro Diesel 10.09 TL/lt ve gazyağı 9.99 TL/lt’den satışa sunulacak.

2021 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlenen fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt 17 Kasım tarihinden beridir, 95 oktan benzin 9.14 TL/lt, 98 oktan benzin 9.30 TL/lt, Euro Diesel 8.78 TL/lt ve gazyağı 8.75 TL/lt’den satılmaktaydı.

Yeni fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz 95 oktan: 9.14 TL’de 10.37 TL

Kurşunsuz 95 oktan: 9.30 TL’den 10.58 TL

Euro Diesel: 8.78 TL’den 10.09

Gaz yağı: 8.75 TL’den 9.99 TL

 

06/12/2021 17:45
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TAGS: Akaryakıta okkalı zam!, haberkibris, kıbrıs, i
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