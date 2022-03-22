Akaryakıta zam bu akşam

Akaryakıta geçen hafta yapılan indirimin ardından bu akşam zam yapılması bekleniyor.

Son dönemde 20 TL'nin üzerine çıkan ardından ise yapılan indirim ile 18 TL civarlarına gerileyen akaryakıt fiyatları bu akşam yine 20 TL'nin üzerine çıkacağı ifade ediliyor.

Zammın tam olarak ne kadar olacağı öğrenilemezken sektörden edinilen bilgilere göre zammı 1.50 TL ile 2 TL arasında olabileceği kaydedildi.

Öte yandan K-PET'in benzin istasyonlarına akaryakıt vermemesinden dolayı K-PET bayisi istasyonların bugün 17.00'de kepenk kapatabileceği ifade edildi. ALPET yetkilileri ise bugün gelen tüm benzin istasyonlarına benzin verdiğini duyurarak benzin vermeme gibi bir durumun olmadığını ifade etti.

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22/03/2022 15:38