Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıta bu akşam zam geliyor. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgiye göre yeni fiyatlandırmaların bugün Bakan Kurulu tarafından imzalanacağı ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzin 13.70 TL'den 15,11 TL'ye , 98 oktan kurşunsuz benzin 13.94 TL'den 15,35 TL'ye, Euro Dizel 12.55 TL'den 15,00 TL'ye ve gaz yağı ise 13.36 TL'den 14,51 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarına en son 15 Şubat tarihinde zam yapılmıştı.

Akaryakıtta fiyatlandırma, Petrol Ürünlerini Fiyatlandırma Esasları Tüzüğü’ne göre düzenleniyor. Mevcut tüzüğe göre dolar kuru ve yurtdışı akaryakıt fiyatları baz alınarak, 15 günde yeni bir fiyatlandırma yapılıyor.

Aralık ayında dövizde ani yükselme nedeni ile tüzüğe geçici bir madde ile fiyatlandırmanın “5 ile 15 gün iş günü arasında yapılacağı” maddesi konuldu.

Bu habere tepkiniz:



03/03/2022 14:44