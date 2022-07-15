Akaryakıtta indirim

Akaryakıt fiyatları yeniden düzenlenerek indirim yapıldı.

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15/07/2022

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Akaryakıtta indirim

Başbakanlık, akaryakıt fiyatında indirim yapıldığını açıkladı

Akaryakıt fiyatları yeniden düzenlenerek indirim yapıldı.

Kurşunsuz benzin 95 oktan ve kurşunsuz benzin 98 oktan litre satış fiyatında 1.29 ve 1.28 TL indirim yapıldı.

İndirimli satış fiyatları yarından (16 Temmuz 2002) itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni Fiyatlar

Kurşunsuz Benzin 95 – 22.52 TL

Kurşunsuz Benzin 98- 22.82 TL

Eski Fiyatlar

Kurşunsuz Benzin 95 – 23.81 TL

Kurşunsuz Benzin 98- 24.10 TL

Euro Diesel- 24.86 TL

Gazyağı- 23.23 TL

15/07/2022 13:23
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TAGS: akaryakıt, akaryakıt fiyatları
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