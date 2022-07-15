Akaryakıtta indirim
Akaryakıt fiyatları yeniden düzenlenerek indirim yapıldı.
15/07/2022
Başbakanlık, akaryakıt fiyatında indirim yapıldığını açıkladı
Akaryakıt fiyatları yeniden düzenlenerek indirim yapıldı.
Kurşunsuz benzin 95 oktan ve kurşunsuz benzin 98 oktan litre satış fiyatında 1.29 ve 1.28 TL indirim yapıldı.
İndirimli satış fiyatları yarından (16 Temmuz 2002) itibaren yürürlüğe girecek.
Yeni Fiyatlar
Kurşunsuz Benzin 95 – 22.52 TL
Kurşunsuz Benzin 98- 22.82 TL
Eski Fiyatlar
Kurşunsuz Benzin 95 – 23.81 TL
Kurşunsuz Benzin 98- 24.10 TL
Euro Diesel- 24.86 TL
Gazyağı- 23.23 TL