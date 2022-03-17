Akaryakıtta yeni indirim beklentisi

Türkiye'de 17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.

Türkiye'de akaryakıta üst üste üçüncü günde de indirim geldi.

Petroldeki düşüş benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlardan satış geceyarısı itibarı ile başladı.

İndirim sonrası benzinin litresi ortalama 18 lira 8 kuruş, motorinin litresi 18 lira 69 kuruş oldu.

Önceki gün de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapılmıştı.

KKTC'de de vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında indirim bekliyor...

KKTC'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Kurşunsuz Benzin 98 17.58 Kurşunsuz Benzin 95 17.33 Euro Diesel 18.07 Gazyağı 17.02

Bu habere tepkiniz:



17/03/2022 10:10