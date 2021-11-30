Akaryakıtta yeni kriz!

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkede geçtiğimiz ay yaşadığımız akaryakıt krizinin bir yenisi daha yaşanıyor. Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere birçok benzin istasyonunda mazot biterken benzin stokları ise tükenmek üzere.

Elde edilen bilgilere göre benzin istasyonlarına yaklaşık 1 aydır sınırlı sayıda akaryakıt veriliyor. Bazı istasyonlar hafta içi stoklarını tükettiği için hafta sonu kapatıyor.

Piyili Petrol Direktörü Mehmet Tel akaryakıtta yaşanan krizi Haber Kıbrıs’a değerlendirdi, çözüm önerilerini masaya koydu.

Ülkede geçtiğimiz aylarda yaşanan akaryakıt krizinin devamının sürdüğüne dikkat çeken Tel, “Tedarikçi firmalar akaryakıt vermiyor” dedi.

Tedarikçi firmaların da kendilerine göre haklı olduğunu ifade eden Mehmet Tel, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybettiğini, bu nedenle akaryakıt firmalarının sattıkları akaryakıtı daha pahalıya alacaklarını söyledi.

Tel, KKTC’de akaryakıt zammının 21 günde bir yapılabildiğine dikkat çekerek “Çözüm basit, önce bizim akaryakıtı döviz üzerinden aldığımızı kabul etmemiz gerek. Dövizdeki artış net olarak akaryakıta yansıtılmalı. Yani Döviz yükseldikçe akaryakıtın fiyatı da artmalı. Türkiye ve Güney Kıbrıs bu sistemi uyguluyor.

Benzin istasyonlarının zamdan yana olmadığının altını çizen Mehmet Tel, “Keşke zam olmasa. Ancak akaryakıt fiyatlarının dünya piyasasındaki hali ortada. Eğer akaryakıt üretemiyor ve dışa bağımlıysak zam yapmaktan başka çaremiz yok” dedi.

Bu habere tepkiniz:



30/11/2021 19:24