Akbaba nüfusunun güçlendirilmesi için İspanya’dan Akbaba geliyor

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18/11/2021

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Akbaba nüfusunun güçlendirilmesi için İspanya’dan Akbaba geliyor

Güney Kıbrıs’ta azalan akbaba nüfusunun güçlendirilmesi amacıyla İspanya’dan getirtilen ilk akbabaların yarın hava yolu ile geleceği belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, İspanya’dan gelecek ilk Gyps Fulvus (Kızıl akbaba) türü akbabaların, doğal yaşam için serbest bırakılmadan önce 3-4 ay özel tasarlanmış kafeslerde tutulacağı yazdı.

Güney Kıbrıs’taki kızıl akbaba nüfusunun 18-20 olduğunu yazan gazete, 2032 yılına kadar akbaba nüfusunun 45’e ulaşması için Güney Kıbrıs’a yaklaşık 25 akbabanın getirileceğini belirtti. 

18/11/2021 14:52
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TAGS: İspanya, Akbaba, Kıbrıs
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