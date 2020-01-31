Akcan’ın sanal bet davası 6 Şubat’ta başlayacak!

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş insanı Bulut Akacan ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu, Hüseyin Yiğit Gökdereli Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için tarih yeni bir tarih belirlendi. Yargıç Meltem Dündar, IP duruşması için son kez tehir yaptığını, 6 Şubat itibari ile duruşmaların başlayacağını belirterek, davayı 6 Şubat saat 13.30’a erteledi.

31/01/2020 22:50