Akçay Muhtarlığı El Sanatları ve Kültür Evi hazır

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18/11/2022

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Akçay Muhtarlığı El Sanatları ve Kültür Evi hazır

Akçay Muhtarlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Akçay muhtarlığı El Sanatları ve Kültür Evimiz hazır… Yeni bir projemizi daha bitirmenin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz” denildi.

Paylaşımda, “Üreterek değişen ve gelişen Akçayımızı daha güzel yarınlara taşımak en büyük görevimizdir.” ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

“Akçay muhtarlığı El Sanatları ve Kültür Evimiz hazır…

Kadınlarımızın el işi ve göz nuru dökerek yaptıkları ve kültürümüzü yansıtan işleri,değerli hocamız Düriye dağsever Gürmen hanım ile  atölyemizde yaptıkları çalışmalar ve  köyümüzde ürettiğimiz doğal ürünlerimizin tanıtımı ve satışının olacağı mekanımızı sponsorlorumuzun katkıları ile odamızı bitirerek açtık.Alacağınız her ürünün katkısı tamamen ev kadınlarımıza ve  esnafımıza az da olsa katkı koymasına vesile  olacağımız için çok mutluyuz.

Üreterek değişen ve gelişen Akçayımızı daha güzel yarınlara taşımak en büyük görevimizdir.”

18/11/2022 17:40
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TAGS: akçay muhtarlığı, sanat, ev
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