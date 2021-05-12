Güzelyurt ilçesine bağlı Akçay Köyünde "Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği " kuruldu. Derneğin Başkanlığına getirilen Hüseyin Özkızan, amaçlarının Köyde faliyetler düzenlemek, zor günlerde köylülerin yanında olmak ve köydeki kurum ve kuruluşlarla köyün gelişmesi için sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri yapmak olduğunu söyledi.

Yönetim Kurulumuzu kurduk hayırlısı ile başlıyoruz. Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü köyümüzün ihtiyaçlarını ve halkımızın talepleri dinleyip çözüm bulmak için bir dernek kurmayı planladık, çok şükür bu çalışmamızı yaptık, resmi prosüdürler tamamlandı, inşallah halkımızla birlikte köyümüzün ihtiyaçlarını yeni kurulan Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte iş birliği içerisinde yeni projeler yapıp Akçay Köyümüzü daha da ileriye taşıyacağız dedi.

AYDER ( Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ) Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor. Hüseyin ÖZKIRAN - BAŞKAN Hayrettin SEHEROĞLU - AS BAŞKAN Sevinç ÖZBARIŞÇI - GENEL SEKRETER Yalkın ÖZBAHADIR - SOSYAL İŞLER SORUMLUSU Berhan YILMAZ - MALİ İŞLER SORUMLUSU Keriman MARGİLİLİ - FAAL ÜYE Nurgül KÖSE - FAAL ÜYE DENETLEME KURULU Naim AKBULUT Oya KAMBURCA Emel KÜÇÜK Yedek Üye : Murat TEKYAPRAK DİSİPLİN KURULU Nazım AYKEN Berkem KORBAY Ahmet YAVAŞER Yedek Üye : Okan GÜNSAYA

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12/05/2021 12:29