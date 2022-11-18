Akçay’a yeni mezarlık

Akçay’da Hayrettin Seheroğlu tarafından mezarlık yapılması şartıyla hibe edilen arazideki çalışmalar Güzelyurt Belediyesi tarafından tamamlandı.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Akçaylı Hayrettin Seheroğlu tarafından bağışlanan 2 dönüm 2 evlek arazideki düzenleme Güzelyurt Belediyesi tarafından yapıldı.

Yeni mezarlıkta önceki gün fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikimine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve araziyi bağışlayan Hayrettin Seheroğlu da katıldı.

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18/11/2022 15:56