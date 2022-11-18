Akçay’a yeni mezarlık
Akçay’da Hayrettin Seheroğlu tarafından mezarlık yapılması şartıyla hibe edilen arazideki çalışmalar Güzelyurt Belediyesi tarafından tamamlandı.
18/11/2022
Akçay’da Hayrettin Seheroğlu tarafından mezarlık yapılması şartıyla hibe edilen arazideki çalışmalar Güzelyurt Belediyesi tarafından tamamlandı.
Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Akçaylı Hayrettin Seheroğlu tarafından bağışlanan 2 dönüm 2 evlek arazideki düzenleme Güzelyurt Belediyesi tarafından yapıldı.
Yeni mezarlıkta önceki gün fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikimine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve araziyi bağışlayan Hayrettin Seheroğlu da katıldı.