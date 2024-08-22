Akçay’daki trafik kazasında şehit olan askerin ismi açıklandı: Uğurcan Işık

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, şehit olan askerin adının Uğurcan Işık olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Akçay-Güzelyurt yolunda trafik kazasında şehit olan askerin adını açıkladı. Askerin adının, Uğurcan Işık olduğu aktarıldı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 22 Ağustos 2024 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Er Uğurcan IŞIK şehit olmuş; 11 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz"