Akciğer Hastalıklarında Tıbbi Bitkiler ile Tedavi

Bitkisel tedavi alanında uzman Dr. Hakan Özkul akciğer hastalıklarında neler yapılabildiğini açıkladı. Astım, bronşit, KOAH gibi akciğerde meydana gelen hastalıklar genellikle kronik olmakla beraber insan yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilemektedir. Dr. Hakan Özkul ile bitkisel tedavi ile akciğer hastalıklarında neler yapılabileceği konusunda görüşme sağladık.

Akciğer Hastalıklarının Çeşitleri ve Yaygın Belirtileri Nelerdir?

“Başlıca akciğer hastalıkları olan astım, Koah, bronşit gibi hastalıkların yanında göğüste toplanan su, nefes darlığı, kist hidatik, plörazi, verem ve zatüre gibi akciğer hastalıkları da yer almaktadır. Bu hastalıklar genellikle solunum güçlüğü, tıkanmalar, öksürük, balgam, hırıltı, ağızdan kan gelmesi gibi şikayetlerle bize gelmektedir.”

Bu Hastalıklara Sahip İnsanlara Günlük Hayatta Neler Önerirsiniz?

“Örneğin astım, bronşit veya KOAH hastaları genellikle kısa yürüyüşlerde bile tıkanmalar yaşayabilir. Bu durum sanki egzersizden kaynaklı tıkanmalar yaşadıkları düşüncesini oluşturur. Bu yüzden hasta daha sabit ve hareketsiz bir yaşam şeklini benimser. Bu oldukça yanlış bir bakış açısıdır. Mutlaka hafif egzersiz yapılmalı çünkü bu egzersizler kasların güçlenmesini sağlarken nefesin açılmasına katkıda bulunur.”

“Grip olmaktan uzak durmalılar, çünkü grip ve soğuk algınlığı gibi durumlar mevcut hastalıkların şiddetlenmesine neden olur.”

“Havanın kirli olduğu yerlerde bulunmamalarını, soğuk havalarda daha az dışarıda bulunmaya dikkat etmelerini öneririm. Gıdalarda ağır beslenmeden uzak durmalılar. Bol bol sıvı tüketmeliler ve tabi ki tedavisi için mutlaka bitkisel gıda takviyelerinden faydalanmalılar.”

Tüm Akciğer Hastalarına Önerdiğiniz Bitkisel Tedaviler Aynı Mıdır?

“Hayır. Akciğer hastalıkları kendi içlerinde çeşitlilik göstermektedir. Her bir hastalığa önerdiğimiz bitkisel çalışmalar ve kullanımları kişiye özel belirlenmektedir. Oluşturulan hasta profili de bu durumu ve süreci belirlemede farklılık göstermesine neden olan belirleyici faktörlerden biridir.”

Bitkisel Yöntem Doğaldır ve Akciğer Hastaları Fitoterapiden Kesinlikle Faydalanmalıdır!

“Akciğer hastalığı olan insanlar, yaşam kalitesinin düştüğünü şiddetli olarak hissederler. Bunu gidermek için ellerinden geleni yaparlar ve bilinçsizce arayış bazen istemedikleri sonuçlara, durumlarının ağırlaşmasına bile sebebiyet verir. Bu gibi durumlar yaşamamak için uzman kontrolünde gerçekleştirilen tedavilere başvurmalılar. Bitkisel tedavi doğal bir yöntemdir. Fitoterapi yöntemi uzman kontrolünde gerçekleşen, kişiye özel kullanım gerektiren bir yöntemdir. Bitkisel tedavi akciğer hastalıklarında genellikle ilk bir ay içerisinde etkisini göstermeye başlar fakat bu süreç kişiye göre değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda akciğer hastaları zaman kaybetmeden fitoterapiden kesinlikle faydalanmalıdır.

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29/01/2021 08:47