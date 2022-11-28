Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan biyopsi sonucunu açıkladı

Yapımcısı ve sunucusu olduğu programlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan, yaklaşık 750 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından üzücü bir haber paylamıştı. Yıllık sağlık taraması sonucu öğrendiği hastalığından bahseden ünlü yapımcı, tedavi süreci sebebiyle gösterilerine ve programlarına ara vereceğini açıklamıştı.

"AKCİĞERİMDE KİTLE TESPİT EDİLDİ"

Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Çağlayan tüm bunların ardından kendi programında yeni açıklamalarda bulunmuştu. Çağlayan, "Billur Hanım'ın (Kalkavan) vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu" demişti.

"ÇOK ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM"

Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'yı konuk eden Armağan Çağlayan, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Billur Hanım'ın (Kalkavan) vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda, sanki bende o gün bir şey bulunmamış gibi hissettim. Çok acayip bir duygu. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır! Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar...

Çarşamba günü ameliyat olacağını açıklayan Çağlayan'dan yeni paylaşım geldi.

"LENFLERİM TEMİZ"

Alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren Çağlayan, şunları söyledi:

Selamlar… Cuma günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere… Herkese her şey için çooook teşekkürler… Sevgiler…

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28/11/2022 14:15