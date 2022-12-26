Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan programına veda etti

Ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan sevilen YouTube programının son çekimini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Akciğer kanseriyle mücadele eden Armağan Çağlayan, YouTube'da yayınlanan yapımcısı ve sunucusu olduğu programa veda ettiğini duyurdu.

"DOKTOR İŞLERİNİZİ AZALTIN DEDİ"

Akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından ameliyat olan televizyon yapımcısı ve sunucusu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube’a veda zamanı…. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… " ifadelerini kullandı.

"MİNNETTARIZ"

Ünlü konukları programına konuk eden Çağlayan "Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda , başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle…Her şey için çooook teşekkürler… Minnettarız..." diyerek hayranlarına teşekkür etti.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYORMUŞ"

Öte yandan, Çağlayan sosyal medya hesabından erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu vurguda bulunmuştu. İzmir'de akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olduktan sonra kameraların karşısına geçen Çağlayan, "Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" demişti.

Çağlayan, "Aslında sadece check-up için gelmiştim. Bir şikayetim yoktu. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık'ın odasına girdiğimde 'En korktuğum yere geldim' dedim sonra hocaya filmimi gösterdim ve beni yolladılar. Merda hoca geçen mart ayında Edremit'te çektirdiğim filme bakmış. 3 milimetre olan kitle 16 milimetreye çıktığını görünce geri çağırdı. Sonrası bitmek bilmeyen kanser süreci. Bu ekonomik zorluklarda 'Her yıl check-up yaptırmaya gidin' demek belki garip olacak ama imkanı olan herkes yaptırsın" dedi.

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26/12/2022 17:45