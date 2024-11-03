Akciğer kanserinin en önemli sebebi: Sigara

Akciğer kanseri, en fazla görülen kanser türlerinden biri. Özellikle erkeklerde çok daha fazla ortaya çıkan bu hastalığın başlıca sebebi ise sigara… Günümüzde ilerleyen tıp sayesinde akciğer kanseri tedavisinde önemli bir yol kat edildi. Artık ileri evredeki hastalarda bile umut verici sonuçlar elde ediliyor.

Dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını tehdit eden kanser türleri arasında en sık rastlanan ve en fazla ölüme yol açanların başında akciğer kanseri geliyor. Bu ölümcül hastalığın en büyük sorumlusu ise sigara…

Araştırmalara göre, akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 85’i sigara kaynaklı. Türkiye’de de benzer bir tablo söz konusu. Sağlık Bakanlığı’nın Ulusal Kanser Kontrol Planı Raporu’na göre, akciğer kanseri vakalarının yüzde 90’ı sigara ile bağlantılı.

Yüksek ölüm oranı, toplumu akciğer kanserine karşı bilinçlendirmenin önemini ortaya koyuyor. İşte bunun için her yıl kasım ayı, “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı” ilan ediliyor.