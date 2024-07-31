Akçın: Üretici girdi maliyetlerini karşılayamıyor

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, ihracatın önünün açılması için hükümetin zaman kaybetmeden tedbirler alması gerektiğini kaydetti.

Akçın yaptığı yazılı açıklamada, narenciyenin, 2023-2024 üretim yılında en kötü sezonunu yaşadığını ifade ederek, ürünün çok büyük bir kısmının getirilen işçilerle hasat edilip, konsantre tesislerinde işlendiğini belirtti.

Hükümetin hasat edilen, dalında kalan ürüne ve üretime destek verdiğini ancak bunun yeterli olmadığını ve bundan böyle de bu şekilde devam edemeyeceğini kaydeden Akçın, ihracatın önünün açılması için hükümetin zaman kaybetmeden tedbirler alması gerektiğini ifade etti.

Diğer ülkelerin uyguladığı tedbirlerin örnek alınması ve ihracatın yolunun açılması gerektiğini belirten Akçın, “Gerekirse o ülkelerden birine Ziraat Mühendisi gönderip, tedbirlerin ne olduğunu öğrenip, ülkemizde de uygulamalar yapılmalı” dedi.

Söz konusu vektör böceğin 50’den fazla ülkede mevcut olduğunu ifade eden Akçın, aşırı sıcak ülkelerde yani 40 derecenin üzerinde uzun süren sıcaklarda hastalığın görüldüğünü belirtti.

Ülkelerin, ilaçlama ve predatör böcek üretip, bahçelere salarak, ihracatı devam ettirdiğini kaydeden Turgut Akçın, “Biz de bu ülkeler gibi bir program uygulayarak, dalında ilaçlama ve predatör üretip, bahçelere salarak yüzde 70’in üzerinde başarı sağlayabiliriz” dedi.

Hükümetin tedbir alarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı denetiminde tüm bahçeleri ilaçlaması gerektiğini belirten Akçın, ihracatın önü açılmazsa milli servet ve en çok döviz getiren bahçelerin yüzde 30’dan fazla kısmının kısa zamanda kurumaya terk edileceğini ifade etti.

-“Üretici girdi maliyetlerini karşılayamıyor”

Valensiya ödemelerinin de bir an önce yapılması için hükümete çağrı yapan Turgut Akçın, üreticilerin, su paralarını ödeyemez durumda olduğunu kaydetti. Bir ton suyun 10-12 TL olduğuna işaret eden Akçın, “Sulama Birlikleri suya peşin para istiyorlar. Su Dairesi dâhil… Üretici girdi maliyetlerini karşılayamıyor” dedi.

Akçın, “Durum hiç iç açıcı değil. Üretici, perişan, üretici soruyor. Ürün ödemesi ne zaman yapılacak?” diye sordu.