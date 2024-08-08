Akdeniz Araştırma 1 Gemisi, KKTC karasularında da çalışma yapacak

Bakanlar Kurulu, Akdeniz Araştırma 1 Gemisi’nin "Doğu Akdeniz'de Üreyen Mavi Yüzgeçli Atlantik Ton Balıklarının Üreme ve Göç Davranışlarının Araştırılması" projesi kapsamında, Türkiye karasuları ile birlikte KKTC karasularında da ihtiyoplankton örnekleme çalışması yapmasına izin verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2024-2028 yılları arasında yürütülmesi planlanan 'Doğu Akdeniz'de Üreyen Mavi Yüzgeçli Atlantik Ton Balıklarının Üreme ve Göç Davranışlarının Araştırılması' isimli araştırma projesi kapsamında, Türkiye karasuları ile birlikte KKTC karasuları da 1.6.2024-30.6.2024 tarihleri arasında Akdeniz Araştırma 1 gemisinin ihtiyoplankton örnekleme çalışması yapabilmesi amacıyla, 63/2005 sayılı Deniz Yetki Alanları Yasası'nın 16’ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (A) bendi uyarınca izin verilmesine karar verdi.”