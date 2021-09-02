Yabancı ve milli yüzücüler, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) barış ve doğa için yüzdü.

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı'nın, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği, Türkiye ile KKTC arasında çift yönlü yüzülen ve Akdeniz Barış Parkuru olarak adlandırılan organizasyona katılan yabancı ve milli yüzücüler, Mersin Taşucu'ndan Girne'ye doğru yüzmeye başladı. Yüzücüler, 27 saat gibi bir süre sonra akşam saatlerinde Girne'ye ulaştı. Akdeniz Barış Parkuru"nda rekor kırıldı. Barış Yüzücüleri Parkuru 27 saatte tamamladı.

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02/09/2021 15:07