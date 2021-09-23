Akdeniz Belediyeler Birliği, Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti

Akdeniz Belediyeler Birliği, dün akşam Kaya Palazzo Otel’de imzalanan işbirliği ve kardeşlik protokolünün ardından bu sabah Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti. 

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23/09/2021

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Akdeniz Belediyeler Birliği, Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti

Akdeniz Belediyeler Birliği, dün akşam Kaya Palazzo Otel’de imzalanan işbirliği ve kardeşlik protokolünün ardından bu sabah Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti. 
Birlikten verilen bilgiye göre, Hakan Tütüncü Başkanlığındaki Akdeniz Belediyeler Birliği Heyeti, bu sabah K. T. Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ile bir araya geldi. 
Özçınar’a K. T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu Üyesi, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de eşlik etti.
Heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Özçınar, iki ülke belediyeleri arasında imzalanan işbirliği ve kardeşlik protokollerinin çalışmalara ivme kazandıracağını, yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağına dikkat çekti. 
Özçınar, heyete K. T. Belediyeler Birliği binasının tarihi hakkında da bilgi verdi. 

23/09/2021 14:16
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TAGS: Akdeniz Belediyeler Birliği, Belediyeler Birliği
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