Akdeniz Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Arasında, İş Birliği Protokolü İmzalandı

Akdeniz Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında, iş birliği ve kardeşlik protokolü imzalandı.

İmza töreninde yapılan konuşmalarda, iki ülke arasında yerel yönetimlerin iş birliği bağlamında atılan adımın önemi vurgulanırken, KKTC’de belediyeler reformunun en kısa sürede hayata geçmesinin gerekliliği ifade edildi.

Törene New York’tan video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, böyle bir iş birliğinin, Ulusal Kıbrıs davasına da güç verdiğini belirterek, adada en akılcı çözüm yolunun egemen eşit 2 devletin varlığına dayalı çözüm olduğuna işaret etti.

SANER: “MECLİS AÇILIR AÇILMAZ İLGİLİ YASAYI GEÇİREREK BELEDİYELERİN SORUNLARINA ÇÖZÜM SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Başbakan Ersan Saner ise, Belediyeler Yasası’nın reforma ihtiyacı olduğunu, Cumhuriyet Meclisi açılır açılmaz bu yasayı geçirerek, belediyelerin sorunlarına çözüm sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Girne’de Kaya Palazzo Otel’de dün akşam gerçekleştirilen imza töreninde, Akdeniz Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında hizmet iş birliği protokolü, Değirmenlik ve Bucak, Büyükkonuk ve Sarıidris, Geçitkale ve Akseki ile Yeni Erenköy ve Gölhisarı Belediyeleri arasında ise kardeşlik protokolü imzalandı.



ÖZÇINAR: “İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ PROTOKOLLE İVME KAZANACAK”



Törende konuşan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KKTC ve TC arasında Başbakan Yardımcılığı nezdinde imzalanan protokollerle, iki ülke belediyeleri arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların ivme kazandığını söyleyerek, protokolün, ülkede ekonomik, insan odaklı, sosyal belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacağına inanç belirtti.



TÜTÜNCÜ: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KKTC ARASINDA ÇOK FARKLI BİR GÖNÜL BAĞI VAR”



Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında çok farklı bir gönül bağı olduğuna dikkat çekerek, başkanlığı döneminde, aynı coğrafya, hava, deniz ve değerleri paylaşan yerel yönetimlerin ilişkisini güçlendirecek protokole imza atılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



EVREN: “BELEDİYELERİN SAYISINI DÜŞÜREREK DAHA VERİMLİ BELEDİYELER YARATMA ÇABASI İÇİNDEYİZ”



İçişleri Bakanı Kutlu Evren de, imzalanacak protokolle belediyeler arasında ekonomik, sosyal, kültürel her türlü faaliyeti geliştirecek çalışmalara imza atılacağını dile getirerek, KKTC’de 28 belediye bulunduğunu ancak zaman içinde nüfustan kaynaklanan sorunlar nedeniyle belediyelerin ekonomik olarak ileriye gitme şansı yakalayamadığını söyledi.

Evren, Covid-19 salgınıyla bu sıkıntıların daha da arttığına değinerek, mevcut Belediyeler Yasası’nın da, ülkede belediyeciliğin gelişmesine, sosyal yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmadığını belirtti.

Meclis alt komitesinde görüşülen Belediyeler Değişiklik Yasası’nın, ekim ayı itibarıyla Meclis’ten geçmesiyle, daha ekonomik, rantabıl ve optimal ölçekte belediyecilik hizmeti verileceğine inanç belirten Evren, belediyeler reformunu gündeme getirmek için çalışma başlattıklarını, belediyelerin sayısını düşürerek daha verimli belediyeler yaratma çabası içinde olduklarını anlattı.

BAŞÇERİ: “2004 YILINDAN BU YANA, BELEDİYELERE ALTYAPI YATIRIMLARI İÇİN 105 BUÇUK MİLYON DOLARLIK KAYNAK AKTARILDI”



TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, iki ülke belediyeleri arasındaki ilişkinin, bu protokolle daha da pekişeceğini belirterek, bu işbirliklerinin faydalarını en kısa sürede göstereceğini vurguladı.

KKTC’deki belediyelerin, görev ve yetkileri, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartıyla uyumlu hale getirilirken, idari ve mali düzenlemelerle desteklenmesinin eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşadığını kaydeden Başçeri, Meclis’ten geçecek yasayla bu eksikliğin ortadan kalkacağını ve belediyelere gelir yaratma kapasitesi yaratılacağını dile getirdi.

Başçeri, TC Büyükelçiliği olarak, 2004 yılından bu yana, belediyelere altyapı yatırımları için 105 buçuk milyon dolarlık kaynak aktarıldığını da ifade etti.



Başbakan Ersan Saner de, siyasi yaşamının belediyecilikle başladığını anımsatarak, yerel yönetimlerin, merkezi yönetimden farklı olarak halkla direkt temas ettiğini, yerel yönetimlerde tecrübe ve bilgi paylaşımının önemli olduğunu belirtti.

Hükümet olarak kendi yerel yönetimlerine destek vermeyi görev bildiklerini, ancak pandemi nedeniyle bu konuda sıkıntılar yaşandığını anlatan Saner, yerel yönetimlerin halka hizmet noktasında daha etkin ve verimli olabilmeleri için 1995’te hazırlanan Belediyeler Yasası’nın reforma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Saner, İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarıyla, meclis açılır açılmaz bu yasayı geçirerek, belediyelerin sorunlarına çözüm sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinde, kadın sığınma evi, yaşlı bakım evi gibi ihtiyaçların, yerel yönetimler tarafından karşılandığını da anımsatan Başbakan Saner, insan odaklı belediyeciliğin KKTC’de de geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.



Ülkede imar planlarının yapımı sürecinin de belediyelere devredilmesi gerektiğini dile getiren Saner, yerel yönetimleri ileriye taşımak için her türlü imkanı seferber edeceklerini kaydetti.

Göreve geldikleri dönemde Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle 4 ayrı protokol imzaladıklarını, bunlardan birinin yerel yönetimlerle ilgili olduğunu anımsatan Başbakan Ersan Saner, bu protokollerin Türk ulusuna hizmet olarak geri döneceğine inanç belirtti.

NEW YORK’TA BULUNAN TATAR, TÖRENE VİDEO KONFERANSLA KATILDI

İmzaların atılması sonrasında ise, New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törene video konferansla katılarak, bir konuşma yaptı.

Böyle bir iş birliğinin, Ulusal Kıbrıs davasının kritik bir aşamadan geçtiği bu süreçte gündeme gelmesinin davaya güç verdiğini belirten Tatar, bu gibi iş birliklerinin iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine ve yerel yönetimlerin çağdaş bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde, adada 2 ayrı halk olduğu için, Lefkoşa, Limasol, Larnaka, Baf, Girne ve Mağusa’da Türk ve Rum Belediyeleri olduğunu anımsatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının silah zoruyla bu cumhuriyetten atıldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı, New York’ta gerçekleştirdikleri temaslarda, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini koruma, Rum’a azınlık yapmama, devlete ve egemenliğe sahip çıkma konusundaki mücadelelerine devam ettiklerini anlattı.

Anavatan Türkiye’nin desteğiyle, Cenevre’de masaya, egemen eşit 2 ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerisi koyduklarını ve bundan geri adım atmayacaklarını kaydeden Tatar, yaşanan süreçte federal temele dayalı bir anlaşmanın mümkün olamayacağının ortaya çıktığını söyledi.



Kıbrıs’ta 2 ayrı halk ve 2 ayrı devlet olduğunu vurgulayarak, Kıbrıslı Türklerin en büyük güvencesinin Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığı olduğunu söyleyen Tatar, “En akılcı çözüm yolu egemen eşit 2 devletin varlığına dayalı çözümdür. Bu gerçeği anlatıyoruz. Hedefimiz; adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşmadır. Bu doğrultuda Rum tarafına diyalog çağrımıza devam ediyor ve uzlaşmaz tavrına son vermesini istiyoruz” dedi.

Bu habere tepkiniz:



23/09/2021 10:45