Akdeniz bölgesi için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusunda sabah saatlerinden itibaren, Batı Akdeniz'in doğusunda akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
22/01/2025

Akdeniz bölgesi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Doğu Akdeniz’in doğusunun güneyinde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde, Batı Akdeniz’in doğusunda ise akşam saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltması bekleniyor.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Akdeniz, fırtına
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.