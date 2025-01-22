Akdeniz bölgesi için fırtına uyarısı
Doğu Akdeniz'in doğusunda sabah saatlerinden itibaren, Batı Akdeniz'in doğusunda akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
YAYIN TARİHİ:
22/01/2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Doğu Akdeniz’in doğusunun güneyinde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde, Batı Akdeniz’in doğusunda ise akşam saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltması bekleniyor.
YAYIN TARİHİ: