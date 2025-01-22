Akdeniz bölgesi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Doğu Akdeniz’in doğusunun güneyinde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde, Batı Akdeniz’in doğusunda ise akşam saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltması bekleniyor.