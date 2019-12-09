Akdeniz: Daha umutlu bir dünya için mücadelemiz sürecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Naci Talat Barış ve Dostluk Evi’nde Mülteci Hakları Derneği ile birlikte mülteci çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla dayanışma konseri düzenledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Çağdaş Aydaş, Hüseyin Karavezirler ve İsmail Saygılı’nın sahne aldığı etkinliğe, Gençlik Örgütü yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Gençlik Örgütü Genel Başkanı Doğukan Akdeniz, Mülteci Hakları Derneği ile birlikte “çok anlamlı bir organizasyona” imza attıklarını söyledi.

AKDENİZ: “DAHA UMUTLU BİR DÜNYA İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Emperyalizmin dünyada doğup büyüdükleri toprakları yaşayamayacak hale getirmeye devam ettiğini belirten Akdeniz, insanların ölüm tehlikeleri atlatarak göç etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Akdeniz, “Emperyalist güçlerin haklarımızı ihlâl ettiği bu dönemde, tüm bu zulümlere katlanmak zorunda bırakılan çocuklarla dayanışma içinde olmaya devam etmeli ve daha umutlu bir dünyada yaşamın mücadelesini her seviyede vermeye devam etmeliyiz” dedi.

Akdeniz, dayanışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

09/12/2019 17:17