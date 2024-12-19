Akdeniz, DAÜ’yü farklı yendi

Basketbol U 18 Erkekler Ligi A Grubu maçında Akdeniz Spor Birliği A takımı deplasmanda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 92-22 mağlup etti.

DAĞ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Akdeniz Spor Birliği baştan sona üstün oynadığı maçta Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni farklı yenerek ligde ikide iki yaptı. DAÜ ise ilk maçında mağlup oldu.

Akdeniz Spor Birliği oyuncusu Mert 18 sayı, 20 verimlilikle maçın etkili isimlerinden oldu.