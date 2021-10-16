Akdeniz diyeti meme kanserini önlüyor

Bilim insanları yaptıkları yeni bir araştırmayla Akdeniz diyetinin meme kanserine yakalanma riskini düşürdüğünü ortaya koydu. Araştırmaya katılan kadınlarda meme kanseri riskinin yarı yarıya azaldığı gözlendi.

Tipik olarak anti-inflamatuar bileşikler üreten Lactobacillus bakterileri, meme kanseriyle savaşta önemli bir silah görevi görüyor.

Yeni ilaçlar sağkalım oranlarını arttırırken, Akdeniz diyetinin kanserle savaşta oldukça etkili olduğu bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda ortaya konuldu.

Araştırmada 7 bin 400'den fazla orta yaşlı İspanyola, Akdeniz diyetinde yer alan fındık, yağlı balık, zeytinyağı ve sebze verildi.

5 yıl süren araştırmanın sonucuna göre Akdeniz diyeti uygulayan kadınların meme kanserine yakalanma olasılığının yarıya indiği ve kanser olanlarda tekrar etme riskini de düşürdüğü belirlendi.

Pandemi dönemi taramaları azalttı

Meme kanserinde sağkalım oranları 1980'lerden bu yana neredeyse iki katına çıktı.

Ancak pandemi döneminde İngiltere'de meme taramasının 1,5 milyon sayıda azaldığı ve 12 bin kadının teşhis edilmemiş meme kanseri ile yaşıyor olabileceği tahmin ediliyor.

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16/10/2021 15:05