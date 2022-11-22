Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yeniden başlıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Haziran-Eylül ayları boyunca iki haftada bir Perşembe günleri, tüm kütüphanelerde düzenlediği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliğini 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yeniden başlatıyor. İlk dönemde ülkemiz sanatçılarının konuk edildiği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’ne bu kez Öğretmene Vefa başlığıyla emekli öğretmenler konuk ediliyor.

Kültür Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren, Lefkoşa’daki Milli Kütüphane, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik ve Değirmenlik Halk Kütüphaneleri, 24 Kasım Perşembe gününden başlayarak, 26 Ocak 2023 Perşembe gününe kadar iki haftada bir emekli öğretmenlerin konuk olacağı sohbet buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Yeni Erenköy Halk Kütüphanesi’ndeki etkinlik 1 Aralık Perşembe günü başlayacak.

Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu “Tecrübeli öğretmenlerin ışıklarını emekli olduktan sonra da yaymalarına imkan ve ortam yaratmak için Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’ni Öğretme Vefa başlığıyla yeniden başlatıyoruz.” dedi

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’ni ikinci kez başlatmak için Atatürk’ün Başöğretmen unvanını aldığı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü özellikle seçtiklerini ve tecrübeli öğretmenleri dinlemek ve dinletmek istediklerini vurguladı. Sanatçıların, milletvekillerinin, doktorların, öğretmenlerin, annelerin, babaların toplumdaki tüm bireylerin hayatına yön veren bir öğretmen olduğunun altını çizen Şirin Zaimağaoğlu, iyi bir öğretmenin iyi bir toplumun temel direği olduğunu hatırlatmak istediklerini ifade etti. Tecrübeli öğretmenlerin ışıklarını emekli olduktan sonra da yaymalarına imkan ve ortam yaratmak için Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’ni Öğretmene Vefa başlığıyla düzenlediklerini bildiren Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’ne bağlı tüm kütüphanelerde Ocak ayının sonuna kadar emekli öğretmenleri konuk edeceklerini belirtti.

Program

24 Kasım Perşembe günü başlayacak ve iki haftada bir Perşembe günleri 26 Ocak’a kadar farklı bir emekli öğretmen konukla devam edecek olan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nin ilk konukları ve etkinlik saatleri; Lefkoşa Milli Kütüphane’de saat 10.00’da Emekli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gülçin Erkmen, Girne Halk Kütüphanesi’nde saat 15.00’da Emekli İlkokul Öğretmeni Nagehan Diner, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Emekli İlkokul Öğretmeni Nilgün Çolakoğlu, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Emekli İlkokul Öğretmeni Havva Süleymanlar, İskele Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Emekli İngilizce Öğretmeni Nagehan Orun, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Emekli İlkokul Öğretmeni Ulus Burçaklı, Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Emekli İlkokul Öğretmeni Süleyman Kurtel, Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde saat 11.00’da Emekli İlkokul Öğretmeni Mustafa Zeki olacak.

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22/11/2022 14:21