Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri devam ediyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphaneler, Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliğine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, kütüphanelerin herkesin uğrak yeri haline gelmesi hedefiyle başlatılan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri, 14 Temmuz Perşembe günü de Kültür Dairesi’ne bağlı kütüphanelerde yer alacak.

- Zaimağaoğlu, halkı kütüphanelere davet etti

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, tüm insanlığın içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde, her zorlukta olduğu gibi, kültür ve sanatın insanları birleştirip paylaşarak iyileştirdiğine vurgu yaparak, halkı Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’ne katılmaya kütüphanelere davet etti.

- 14 Temmuz Perşembe gününün programı…

Bu haftaki Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nde Lefkoşa Milli Kütüphanesi saat 11.00’da Yazar kimliğiyle Sibel Siber’i; Gazimağusa Halk Kütüphanesi saat 14.00’da Sanatçı Umut Albayrak’ı; Girne Halk Kütüphanesi saat 15.00’de Ressam Salih Mustafa Çizel’i ve Güzelyurt Halk Kütüphanesi saat 10.00’da Müzisyen Kamuran Aksel Yeşillik’i konuk edecek.

Ayrıca, Akdoğan Halk Kütüphanesi saat 10.00’da Kukla Sanatçısı Esra Tülek’i; Mehmetçik Halk Kütüphanesi saat 14.30’da Yazar Salih Şahin’i; İskele Halk Kütüphanesi saat 10.00’da Yazar Akile Ruh Ekizoğlu’nu ve Erenköy Halk Kütüphanesi ise Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda yer alacak sohbet etkinliğinde saat 10.00’da Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği yöneticilerini ağırlayacak.

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13/07/2022 11:18