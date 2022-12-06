Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, “Öğretmene Vefa” başlığıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ikinci bölümünü başlattığı Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri devam ediyor. Perşembe günü tüm kütüphanelerde emekli öğretmenler konuk edilecek.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ilk bölümünde sanatçı ve yazarları ağırlayan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliği, “Öğretmene Vefa” başlığıyla iki haftada bir perşembe günleri, 26 Ocak Perşembe gününe kadar tüm kütüphanelerde emekli öğretmenleri konuk edecek.

Etkinliğe, 8 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da Lefkoşa Milli Kütüphane’de Emekli Matematik Öğretmeni Şermin Kotak, Girne Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Fatma Avsoy, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Emekli Kimya Öğretmeni Hasan Akil Hoca, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde Emekli Tarih Öğretmeni Mehmet Karamanoğlu, İskele Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Erden Vasıf Musaoğulları, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Mehmet Menteş ve Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Cumaoğlu konuk olacak.

Yenierenköy Halk Kütüphanesi’nde saat 11.00’de başlayacak sohbet buluşmasına ise, Emekli İlkokul Öğretmeni Mediha Saltkaya katılacak.

Kültür Dairesi’nin halka açık olarak düzenlediği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri, 22 Aralık Perşembe günü farklı emekli öğretmenleri konuk etmeye devam edecek.

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06/12/2022 13:04