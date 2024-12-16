Akdeniz evinde kazandı: 57-51

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16/12/2024

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Akdeniz evinde kazandı: 57-51

Basketbol U 18 Erkekler Ligi A Grubu ilk maçında Akdeniz Spor Birlipi, Soyer Aksu’yu 57-51 mağlup etti.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan ve çekişmeli geçen maçta Akdeniz Spor Birliği devreyi 28-15 önde bitirdi.

İkinci yatıda oyunda denge kuran Soyer Aksu rakibini yakalasa da Akdeniz Spor Birlipi maçı 57-51 kazandı.

Maçta Akdeniz Soır Birlipinde Demir 13 sayı ile öne çıkan isim oldu.

Bu arada bu gece oynanması geren U 18 Kadınlar Kigi’nde ki Base Basketbol - Akdeniz Spor Birlipi maçı ertelendi.

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TAGS: Akdeniz evinde kazandı: 57-51
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