Akdeniz evinde kazandı: 57-51

Basketbol U 18 Erkekler Ligi A Grubu ilk maçında Akdeniz Spor Birlipi, Soyer Aksu’yu 57-51 mağlup etti.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan ve çekişmeli geçen maçta Akdeniz Spor Birliği devreyi 28-15 önde bitirdi.

İkinci yatıda oyunda denge kuran Soyer Aksu rakibini yakalasa da Akdeniz Spor Birlipi maçı 57-51 kazandı.

Maçta Akdeniz Soır Birlipinde Demir 13 sayı ile öne çıkan isim oldu.

Bu arada bu gece oynanması geren U 18 Kadınlar Kigi’nde ki Base Basketbol - Akdeniz Spor Birlipi maçı ertelendi.