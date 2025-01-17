Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Nijerya Büyükelçiliği yetkililerini ağırlıyor

Ankara Nijerya Büyükelçiliği yetkililerinin katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet eden Nijerya vatandaşı öğrencilerin pasaport yenileme işlemlerinin Akdeniz Karpaz Üniversitesi yerleşkesinin ev sahipliğinde yapılacağı belirtildi.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Nijerya Büyükelçiliği yetkililerinin 24-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, üniversitede misafir edileceklerini ve bu süreçte KKTC’de yaşayan Nijeryalı öğrencilerin pasaport yenileme işlemlerinin daha kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlanmasının sağlanacağı belirtildi.

Pasaport yenileme hizmetlerinin Üniversite yerleşkesinde kurulacak özel bir alanda gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, bu hizmetten yararlanmak isteyen Nijerya vatandaşı öğrenciler için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılacağı bilgisi de paylaşıldı.