Akdeniz Karpaz Üniversitesi yarın Kamran Aziz’e vefa semineri düzenliyor

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) Kıbrıs Tarih Araştırmaları Merkezi, Kıbrıs’ın ilk kadın bestecisi ve kültür elçisi Kamran Aziz’i anmak amacıyla yarın seminer düzenliyor.

Lefkoşa Grand Pasha Otel’de saat 10.30’da başlayacak etkinlikte, Kamran Aziz’in müzik ve kültür hayatına kattığı değerler ele alınacak.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, etkinlik, Dr. Hasan Topal moderatörlüğünde yapılacak ve alanında uzman isimlerin sunumlarıyla sürecek. Kamran Aziz’in ilham veren hayatı, eserleri ve Kıbrıs Türk müziğine yaptığı katkılar bu seminerde detaylı şekilde değerlendirilecek.

Kıbrıs’ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip Kamran Aziz’i onurlandırmak ve onun sanata olan katkılarını genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen bu etkinlik, müzik ve tarih severler için fırsat sunuyor.