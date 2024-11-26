Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde Öğretmenlik Meslek Bilgisi Yüksek Lisans Programı açıldı

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN), Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı için kayıt alınmaya başlanacağını duyurdu.

AKÜN’den yapılan açıklamada, “Program öğretmen adaylarına eğitim vererek onları hem mesleki bilgiyle donatmayı hem de eğitim-öğretim süreçlerinde etkili olmalarını sağlamayı hedefliyor. Program, çağdaş öğretim teknikleri ve yenilikçi bir müfredat ile hazırlanarak, katılımcıların bilgi birikimini artıracak ve onları meslek hayatına güçlü bir şekilde hazırlayacak.” denildi.

AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ayşen Berberoğlu, programın tanıtımında yaptığı konuşmada,

"Öğretmenlik, sadece bir meslek değil; toplumun geleceğini şekillendiren kutsal bir görevdir. Bu program sayesinde öğrencilerimize, çağın gereksinimlerine uygun, nitelikli bir eğitim sunacağız. Eğitim ve öğretime gönül veren bireyleri bu programa davet ediyoruz. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Programın teorik derslerin yanı sıra, uygulamalı çalışmalar da içerdiği belirtildi.