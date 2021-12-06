Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde Sivil Havacılık sempozyumu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sabah, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin düzenlediği 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü sempozyumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin başarılarında hizmetleri olan ve Kıbrıs ulusal davasına bağlığı olan Milletvekili Ahmet Erbaş’a saygılarını ileterek başladığı konuşmasında, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü’nde anlamlı bir sempozyuma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir ada ülkesi olarak turizmin ve havacılığın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi anlamda Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlığın devam etmesinin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.

Dünyada insan haklarını savunun ülkelerin Kıbrıs’ta 60 yıldır var olan siyasi bir meselede Kıbrıs Türk halkına haksızlık yapmaya devam ettiğine dikkat çeken Tatar, Chicago Konvansiyonu’na atıfta bulunarak, Kıbrıslı Türklere yapılan saldırılar noktasında dünyanın Makarios hükümetini belli bir süreliğine muhatap kabul ettiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm adanın hükümetiymiş gibi bir muamele gördüğünü söyledi.

Dünyanın, Kıbrıs’ta ayrı bir halk olduğunu gördüğünü ve buna saygı duyduğunu belirten Tatar, yıllardır süren müzakere süreçlerinde bu nedenle BM’nin iki lideri muhatap aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ancak bu gibi hayati meselelerde, siyasi tanınma olmasa bile, ekonomimizin daha da yükselebilmesi, hayat kalitemizin artması ve seyahat özgürlüğü bakımından bizim de muhatap kabul edilmemiz gerekmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir devlette olması gereken tüm unsurlara sahip KKTC devletinin halen Chicago Konvansiyonu’na bağlı olarak haksızlığa uğradığını ve direkt uçuşlar konusunda Kıbrıs Türk halkına ambargo uygulandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Uçuşlarımız Türkiye üzerinden oluyor. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti’ne hep teşekkür ediyorum. Çünkü bizim başka dost bildiğimiz ülkeler uçuşlar noktasında da çekiniyorlar” dedi.

Yıllardan beridir Türkiye’nin çeşitli illerine direkt uçuşların olduğunu ve daha farklı illere de direkt uçuşların olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünyaya açılan bir penceremiz olarak ulaşımın Türkiye’nin çeşitli yerlerine kolaylaştırılmasıyla hem Türkiye’den hem civar ülkelerden ve dünyadan iş insanları, yatırımcılar ve öğrencilerin gelmesiyle münasebetler artacaktır” dedi.

Dünyada pandemi tedbirlerinin yanı sıra karbondioksit emisyonunun azaltılması için uçakların iniş ve kalkışlarında alınan tedbirler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, sivil havacılık sektörünün büyük bir camia olduğu belirtti.

KKTC’de yeni havalimanının açılmasının bazı nedenlerden dolayı geciktiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yeni pisti, uluslararası standartlar ölçüsünde altyapısı ve mekanizmalarıyla en erken zamanda KKTC’ye yeni havalimanının kazandırılması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, böyle önemli bir konuya zaman ayırarak birtakım değerlendirmeler yapabilmenin dünyaya verilen mesaj açısından bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi.

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06/12/2021 16:17