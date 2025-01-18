Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nden Binatlı’ya eşofman yardımı!

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Binatlı’ya eşofman takımı yardımında bulundu.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, ülkenin köklü kulüplerinden Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’ne destekte bulundu. Eşofman takımı kulübe takdim edilirken, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörü Tolga Öz, sporun önemine vurgu yaptı. Öz, Binatlı’ya bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar diledi.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Asbaşkanı Kamil Özinal ve Binatlı’nin eski başkanlarından, eski bakanlardan Özel Tahsin ise yardımları için Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nde teşekkürlerini sundu.